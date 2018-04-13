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    Metro Turizm otobüsünde şoke eden ölüm!

    Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
    13.04.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul- Antalya seferini yapan Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.

    İstanbul-Antalya seferini yapan Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar’da mola verdi. Değirmenci, burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim ederek otobüsün bagajında istirahate çekildi.

    Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı’na girdi. Yolcuların inmesinden sonra otobüsteki görevli Yakup Değirmenci’yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Değirmenci’nin cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Değirmenci’nin kesin ölüm nedeni otopsi sonunda belirlenecek.

    Etiketler: gündem
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