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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.05.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

'Metin Topuz’ davasında ara karar verildi

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'Metin Topuz’ davasında ara karar verildi

‘Askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu İrtibat görevlisi Metin Topuz’un davasında ara karar verildi. 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Topuz’un tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 28 Haziran’a ertelendi.

Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Topuz’un tahliyesini istediği duruşmanın ardından açıklama yapan ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, “Metin Topuz’un suç işlediğine dair inanır delil göremedik. Bu konunun adil çözümüne ilişkin çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu öne sürülen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, çok sayıda konsolosluk görevlisi ile Topuz’un eşi ve oğlu izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada mahkeme heyeti emniyet Genel Müdürlüğü’nden o dönem ABD’ye yapılan ziyaretlerle ilgili sorulan soruya cevap verildiğini belirtti. Emniyetin verdiği cevapta; DEA’nın (uyuşturucu ile mücadele dairesi) katılımıyla seminer yapıldığı, ABD’ye gidişlerle ilgili bilgi verilerek dönüşten sonra hazırlanmış bir rapora rastlanmadığı belirtildi. Mahkeme, emniyetin gönderdiği cevapta 'Metin Topuz FETÖ soruşturmasından kendisini soyutlamaya çalıştığı düşünülmektedir' şeklinde bir ibare olduğunu da kaydetti.

“RAPOR YAZIP YAZMADIKLARINI KONTROL EDEMEM”

Bunun üzerine söz alan Metin Topuz, “Rapor yazıp yazmadıklarını kontrol edemem, Ben refakat ettim. Rapor yazmaları benim kontrolümde olan bir şey değil” diyerek cevap verdi. Sanık avukatları da emniyetin böyle bir görüş belirtmesinin doğru olmadığını belirterek bunu kabul etmediklerini söyledi. Emniyet yazısına tepki gösteren Topuz'un avukatları da yazının yorum içerdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediler.

Duruşmada daha sonra iki tanık dinlenildi. İlk olarak Topuz’un evinde arama yapıldığı sırada orada bulunan komşusu tanık olarak dinlenildi. Tanık olarak dinlenilen komşusu, aramalar sırasında Metin Topuz’un söylediği iddia edilen "Beni niçin gözaltına aldığınızı biliyorum. FETÖ ile irtibatlı olan kişilerle ilişkimden dolayı gözaltına alıyorsunuz" şeklindeki sözleri kullanılmadığını söyledi.

Duruşmada daha sonra dinlenilen bir diğer tanık ise marangoz olduğunu ve Topuz’un ve oğlunun evine ilişkin marangoz işlerini yaptığını başka da bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

“HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEMEDİM”

Duruşmada daha sonra söz alan Metin Topuz, herhangi bir suç işlemediğini belirterek tahliyesini istedi. Topuz, “Ben suç işlemedim. Bahsi geçen üst makamdaki kişilerle işim gereği irtibat kurdum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Topuz’un savunması sırasında gözlerinin dolduğu ve sesinin titrediği görüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkemenin kararının ardından ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ile ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Metin Topuz’un eşine ve oğluna sarılarak teselli etti.

“TOPUZ’UN SUÇ İŞLEDİĞİNE DAİR DELİL GÖREMEDİK”

Duruşmanın ardından ABD hükümeti adına açıklama yapan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, “Daha önce söylediğimizi tekrarlamak istiyorum. Metin Topuz’un suç işlediğine dair inanır delil göremedik. Türk yetkililerine bu konunUN şeffaf ve adil çözümüne ilişkin çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi.

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