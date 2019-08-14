Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı - Havalar ne zaman serinleyecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos tarihli hava durumu tahminini paylaştı. Yüksek sıcaklık uyarısında bulunan Meteoroloji, günün en yüksek hava sıcaklıkların İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanacağını bildirdi. İşte, yurt geneli hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ia 6 derece artacağı, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI: Günün en yüksek hava sıcaklıkların İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Etkili olması beklenen sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.
HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin 5 günlük hava durumu tahmini raporuna göre, 16-17 Ağustos tarihlerinde Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde havalar serinleyecek.
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