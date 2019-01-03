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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.01.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Marmara ve Balıkesir için soğuk hava uyarısı

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Meteoroloji'den Marmara ve Balıkesir için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Marmara bölgesi için soğuk hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Bugün başlayacak soğuk hava dalgasının 6 Ocak Pazar gününe kadar süreceği açıklandı.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Marmara bölgesi Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen derin alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta başına kadar ülkemizde beklenen hava durumu:
Perşembe: Bölgemizin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurla başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgemizin kuzeyinde Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir çevreleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Cuma: Yağışların aralıklarla devam edeceği; güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde karayelden kuzeybatı fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi: Yağışların aralıklarla devam edeceği; güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor
Pazar: Bölgemizin kuzey ve iç kesimler kar yağışlı, diğer yerler parçalı ve çok bulutlu geçecek" denildi. 

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