Meteoroloji'den Marmara ve Balıkesir için soğuk hava uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Marmara bölgesi için soğuk hava uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Bugün başlayacak soğuk hava dalgasının 6 Ocak Pazar gününe kadar süreceği açıklandı.
Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Marmara bölgesi Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen derin alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta başına kadar ülkemizde beklenen hava durumu:
Perşembe: Bölgemizin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurla başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgemizin kuzeyinde Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir çevreleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Cuma: Yağışların aralıklarla devam edeceği; güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde karayelden kuzeybatı fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi: Yağışların aralıklarla devam edeceği; güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor
Pazar: Bölgemizin kuzey ve iç kesimler kar yağışlı, diğer yerler parçalı ve çok bulutlu geçecek" denildi.
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