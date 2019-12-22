Meteoroloji'den lodos uyarısı... Yarın hava nasıl olacak? 23 Aralık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yurdun bazı bölgelerinde lodos etkisini gösterecek. İşte, il il en son hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Ege Bölgesinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 12°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KARS °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık