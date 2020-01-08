Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! Yarın hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevreleri ve Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir'in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

İSTANBUL 3°C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinde kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 1°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS -3°C, 2°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -1°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM -2°C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, 1°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -9°C, -3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA 1°C, 7°C

Çok bulutlu

VAN -4°C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Çok bulutlu

SİİRT 1°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 3°C, 10°C

Çok bulutlu