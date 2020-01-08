Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! Yarın hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava durumu tahminlerini merak eden vatandaşlar, yarın nerelerde yağış olacağını araştırıyor. Özellikle ülkenin İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde devam eden yağışların perşembe günü de devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyenler, kentlere göre hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? İşte, 9 Ocak il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevreleri ve Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir'in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu
İSTANBUL 3°C, 7°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu
KOCAELİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinde kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 1°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
SİVAS -3°C, 2°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -1°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 1°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM -2°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 2°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -8°C, 1°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -9°C, -3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA 1°C, 7°C
Çok bulutlu
VAN -4°C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 9°C
Çok bulutlu
SİİRT 1°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA 3°C, 10°C
Çok bulutlu
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