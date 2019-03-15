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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Meteoroloji hava durumu uyarısında bulundu: Kuvvetli yağış geliyor!

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Meteoroloji hava durumu uyarısında bulundu: Kuvvetli yağış geliyor!

Hava durumunun nasıl olacağına dair günün ilk tahminlerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneli için yağış bilgisi verdi. Ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının dün olduğu gibi bugün de 2 ila 4 derece arasında artış göstereceğini duyuran MGM, sabah saatleri itibariyle Akdeniz ve Ege bölgesi için kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, uyarısı gerçekleştirdi. İşte, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava durumu verileri

Sabah saatleri itibariyle İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri, Akdeniz ve Ege bölgesi için rüzgarın saatte 30-50 kilometre hızda olacağını ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu tahminlerinde öğle saatlerine dikkat çekti. 

Meteoroloji hava durumu uyarısında bulundu: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ şevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadenizin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradi) ve öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, gece saatlerinde Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradı), Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradı) kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Doğu Karadenizin iç kesimleri gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇORUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar yağışlı. Yağışların; Bingöl çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MUŞ °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; gece saatlerinden itibaren Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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