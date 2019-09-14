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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Meteoroloji hava durumu raporu.. Bugün hava nasıl olacak? 14-15 Eylül hava durumu

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Meteoroloji hava durumu raporu.. Bugün hava nasıl olacak? 14-15 Eylül hava durumu

Haftasonu dışarıda vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız kentlerindeki hava durumu raporunu merak ediyorlar. Meteorolojiden gelen bilgilere göre ülkemizde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim olmayacak. Peki hava durumu bugün nasıl? İşte bölge bölge ve il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesmlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU RAPORUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde ve Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), Antalya Körfezi’nde 5 ila 7 (40-60km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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