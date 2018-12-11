Meslektaşlarından kınama
İstanbul Tabip Odası’nın hakkında inceleme başlattığı radyasyon onkoloğu Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar’a tepkiler büyüyor.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Dizdar’ı kanser hastalarının doğru tedavi alamamasına, hekim hasta ilişki ve güveninin bozulmasına, meslektaşlarının itibarsızlaştırılmasına yol açtığı için kınadı. Dizdar, ‘Vicdan Hayat Kurtarır’ adlı yeni kitabında kanser tarama programlarında hastalık tanısı konulan vakaların büyük kısmının aslında kanser olmadığını öne sürmüştü.
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