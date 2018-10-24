Mesleğe göre askerlik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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ANKARA
24.10.2018 - 20:26, Son Güncelleme:

Mesleğe göre askerlik

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Mesleğe göre askerlik

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlikle ilgili yeni düzenleme hazırlığı yaptıklarını açıkladı.

Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda özetle şu bilgileri verdi:

HERKESE UYGUN ZAMAN

“Yoğun bir çalışma içindeyiz. Burada öğretmen, hâkim, doktor, akademisyen, sporcu arkadaşlarımız, gençlerimiz var. Bunların kendi meşguliyetlerini de dikkate alarak, onu da hesaba katarak en iyi, optimal çözüm ne olabilir? Çalışmamızı çok kısa bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Aldığımız talimat çerçevesinde de herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum.

YAZ TATİLLERİNE DENK GETİRELİM

Öyle bir çözüm geliştirelim ki hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de mesleklerindeki çalışmalarını aksatmadan sürdürebilsinler. Örneğin yurtdışında okuyan, çalışan bir akademisyen eğer askerlik yapmak istiyorsa onların yaz tatillerine denk getirelim diyoruz. Orada onlara zaman ayıralım diyoruz. Oradaki çalışması da sekteye uğramasın. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli güç unsurlarının en etkin şekilde kullanılabilmesi, mesele bu. Diliyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

YUNANİSTAN’LA 12 MİL KARARI

(Yunanistan’la 12 mil tartışması) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak ve menfaatlerine aykırı bir karar alındığında mutlaka gerekli tedbirlerin alınacağını bir kez daha belirtmek isteriz. Uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de ne yapacağımız bellidir. Bu konuda hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Aklıselimin hâkim olmasını diliyorum. Bölgede Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma gemimizin ikinci kez tacizine asla müsaade etmeyeceğiz.

MENBİÇ’TE ORTAK DEVRİYE

Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Gaziantep’te Amerikan, Türk askerleri, eğiticiler, eğitilenler var. Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip 70 günlük hazırlıktan sonra bu müşterek birleşik devriyenin de başlayacağını söyleyebilirim.”

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