Mesleğe göre askerlik

Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda özetle şu bilgileri verdi:

HERKESE UYGUN ZAMAN

“Yoğun bir çalışma içindeyiz. Burada öğretmen, hâkim, doktor, akademisyen, sporcu arkadaşlarımız, gençlerimiz var. Bunların kendi meşguliyetlerini de dikkate alarak, onu da hesaba katarak en iyi, optimal çözüm ne olabilir? Çalışmamızı çok kısa bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Aldığımız talimat çerçevesinde de herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum.

YAZ TATİLLERİNE DENK GETİRELİM

Öyle bir çözüm geliştirelim ki hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de mesleklerindeki çalışmalarını aksatmadan sürdürebilsinler. Örneğin yurtdışında okuyan, çalışan bir akademisyen eğer askerlik yapmak istiyorsa onların yaz tatillerine denk getirelim diyoruz. Orada onlara zaman ayıralım diyoruz. Oradaki çalışması da sekteye uğramasın. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli güç unsurlarının en etkin şekilde kullanılabilmesi, mesele bu. Diliyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

YUNANİSTAN’LA 12 MİL KARARI

(Yunanistan’la 12 mil tartışması) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak ve menfaatlerine aykırı bir karar alındığında mutlaka gerekli tedbirlerin alınacağını bir kez daha belirtmek isteriz. Uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de ne yapacağımız bellidir. Bu konuda hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Aklıselimin hâkim olmasını diliyorum. Bölgede Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma gemimizin ikinci kez tacizine asla müsaade etmeyeceğiz.

MENBİÇ’TE ORTAK DEVRİYE

Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Gaziantep’te Amerikan, Türk askerleri, eğiticiler, eğitilenler var. Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip 70 günlük hazırlıktan sonra bu müşterek birleşik devriyenin de başlayacağını söyleyebilirim.”