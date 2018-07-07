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    Mesaj mesaj ölüme

    Tolga YANIK/DHA
    07.07.2018 - 23:42 | Son Güncelleme:

    KONYA’nın Selçuklu ilçesinde bir hafta yeğeninin peşini bırakmasını istediği Muhammet Doğan (30) tarafından öldürülen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş’in (35), mesajlaşarak buluşmaya gittiği ortaya çıktı.

    Tüdeş, Doğan'a mesaj atarak yeğeninin peşini bırakmasını ve rahatsız etmemesini istemesi, karşılıklı mesajlaşmalarla küfürleşmeye dönüştü. Doğan, ruhsatsız tabancasıyla hastanenin otoparkına gitti ve Tüdeş'e mesaj atarak yanına gelmesini istedi.

    3 EL ATEŞ ETTİ
    Mutfaktan satır aldığı belirtilen Tüdeş, morg bölümünden otoparka doğru giderken hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Tüdeş’in yürürken Doğan ile mesajlaşmaya devam ettiği görüldü. Tüdeş, otoparka geldiğinde kovaladığı Doğan, tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tüdeş acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakalanan Doğan’ın yaralamadan 5 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Doğan, mahkemece tutuklandı. 

    Etiketler: Cinayet , Konya , gazetehaberleri
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