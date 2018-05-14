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    Mesaj arşivi bulundu

    AA
    14.05.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı "Falcon" mesajlarının saklanmasına yönelik şifreyle giriş yapılan özel not defteri uygulaması geliştirdiği belirlendi.

    Örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kullandığı şifreli haberleşme programlarından Falcon'un özelliklerine ve mesaj içeriklerine ulaşıldı.

    Örgüt üyeleri, cep telefonlarına kurulan Falcon'u kamufle etmek için elektronik, spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü sağlayan programın simgesini kullandı.

    FETÖ üyeleri programa, verilen "ID"ler üzerinden giriş yaptı. Örgüt üyeleri birbirlerini bu program üzerinden ekleyerek iletişim kurdu.
    Örgüt tarafından Falcon'dan gönderilen mesajların 48 saat içinde otomatik silinmesinin ardından mesajların ve talimatların saklanması için özel not defteri uygulaması geliştirildi.

    "Cryptnote" adlı uygulamanın deşifre olmasının önüne geçmek için meşru bir uygulamanın simgesini ve adını kullanan örgüt, üyelerin cep telefonlarına özel geliştirdiği programı yükledi.

    Şifreyle giriş

    Örgüt üyeleri bu programa Falcon'da olduğu gibi verilen şifrelerle giriş yaptı. FETÖ mensupları, Falcon'dan gönderilen talimatları bu uygulamaya kaydederek gerek görüldüğünde tekrar okunması için sakladı.

    Düzenlenen operasyonlar ve yürütülen soruşturmalarda FETÖ'nün kriptolu mesaj arşivi olan not defteri uygulamasındaki mesajların içerikleri de deşifre edildi.

     

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