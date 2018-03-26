Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Merve Akkanat kimdir?

    Merve Akkanat kimdir?

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da yapılan Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Merve Akkanat’ın özel hayatı merak konusu oldu. Merve Akkanat, Yunanistan'dan aldığı mankenlik ve modellik teklifini reddetmişti. Peki Merve Akkanat kimdir?

    "Mazluma zeytin dalı uzatmasını da biliriz, hak edene Osmanlı tokadını vurmasını da biliriz.” Sözleriyle Yunanistan’ın tepkisini çeken Merve Akkanat verdiği bir röportajda şunları söylemişti;

    “Uzun yıllar futbol ve voleybol oynadım ayrıca buz pateni ve bowling ile ilgileniyorum. Spor, hayatımın vazgeçilmez parçası. Bursasporluyum ve sıkı bir taraftarım” dedi. İlerideki hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Merve Akkanat, “1.83 boyla ve Bursa’nın en uzun mankeni sıfatıyla Bursa’daki projelerde yer alıyorum ve yoğun ilgi görüyorum. Ama tabi ki hedeflerim yalnızca burada devam etmek değil. Aslında çocukluk hayalim olan bu mesleği Türkiye’de ve yurt dışında kalıcı projelerle adımı duyurarak taçlandırmak istiyorum. Kendime örnek aldığım isimler Tülin Şahin, Çağla Şikel, Gigi Hadid ve Adriana Lima. Kesinlikle yaptıkları işlerin haklarını veriyorlar”

    Etiketler: Merve Akkanat kimdir , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri