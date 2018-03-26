Merve Akkanat kimdir?

"Mazluma zeytin dalı uzatmasını da biliriz, hak edene Osmanlı tokadını vurmasını da biliriz.” Sözleriyle Yunanistan’ın tepkisini çeken Merve Akkanat verdiği bir röportajda şunları söylemişti;

“Uzun yıllar futbol ve voleybol oynadım ayrıca buz pateni ve bowling ile ilgileniyorum. Spor, hayatımın vazgeçilmez parçası. Bursasporluyum ve sıkı bir taraftarım” dedi. İlerideki hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Merve Akkanat, “1.83 boyla ve Bursa’nın en uzun mankeni sıfatıyla Bursa’daki projelerde yer alıyorum ve yoğun ilgi görüyorum. Ama tabi ki hedeflerim yalnızca burada devam etmek değil. Aslında çocukluk hayalim olan bu mesleği Türkiye’de ve yurt dışında kalıcı projelerle adımı duyurarak taçlandırmak istiyorum. Kendime örnek aldığım isimler Tülin Şahin, Çağla Şikel, Gigi Hadid ve Adriana Lima. Kesinlikle yaptıkları işlerin haklarını veriyorlar”