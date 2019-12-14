Mersin'deki Atatürk Anıtı ile ilgili açıklama

Silifke ilçesinde 5 Ekim 2013'de dönemin Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Taşucu Belediyesi hizmet binası önüne yaptırılan Atatürk Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.



Anıta zarar veren saldırganlar, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasını söktü. Saldırıyı kınadıklarını ve bunu yapanların Atatürk düşmanı olduğunu söyleyen emekli öğretmen Hakkı Burgut, "Yazıyı ve imzayı özelikle söküp, kazımışlar.



Bunlar vatan haini. Vatana millete hainlik yapanlardır. Bunu yapanlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Bunların mutlaka önlenmesi lazım. Buranın korunması lazım" dedi.



'SALDIRI YOK: YENİLENMEK İÇİN SÖKÜLMÜŞ'



Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek amacıyla söküldüğü belirtilen açıklama şöyle denildi:



"Birkaç gün önce ekiplerimiz, büst üzerinde yazan 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' yazısını yenisiyle değiştirmek için söktü. Bölgede etkisini gösteren yağıştan dolayı, plakalar yerine takılamadı. An itibariyle yazılar yeniden yerine takılmıştır. Haberde konu olduğu gibi bir saldırı söz konusu değil, aksine belediyemiz tarafından acilen yenilenmesi için işlem yapılmıştır."