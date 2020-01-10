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DHA-Soner AYDIN
Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Mersin’de şüpheli bavul boş çıktı

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Mersin’de şüpheli bavul boş çıktı

MERSİN’de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.

Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın önündeki ağacın kenarında olan bavulu gören vatandaşlar, polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol, trafiğe açıldı.

 

 

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