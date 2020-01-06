Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan 'renk kodu sistemi' kapsamında Mersin için de kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

Genel Müdürlükten Mersin'de sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, başta MESKİ olmak üzere İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın tüm ekiplerini koordineli bir çalışma programı ile görevlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in iç ve dağlık kesimlerinde görülmesi beklenen yağışlarda oluşabilecek su baskınları, sel, taşkın, buzlanma ve don olaylarına karşı Mersin halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirini aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı 558 personel, 108 araç ve 81 motopomp ile, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 105 personel 10 araç ile, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ise 110 personel ve 20 araç ile olası felaketlere karşı hazır olarak bekliyor.

Kriz Masası oluşturan Büyükşehir, yağışlar boyunca gelen ihbarlar karşısında, ekiplerini yönlendirerek olaylara anında müdahale edecek.