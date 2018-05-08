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    Mersin’de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin pek yerinde olduğu gibi Mersin’de ikamet eden vatandaşlar da günler öncesinden ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 imsakiyesi ile tüm illerin sahur ve iftar vaktini duyurdu. Peki Mersin’de ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

    Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına artık çok az zaman kaldı. Bu yılın takvimine göre, ilk teravih namazı 15 Mayıs’ta kılınacak, Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Oruç ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen Mersinliler, ikamet ettikleri bölgedeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte il il 2018 imsakiyesi!

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:5105:2612:4416:3119:4921:18
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:5005:2612:4416:3119:5021:20
    18 Mayıs 2018 Cuma03:4805:2512:4416:3219:5121:21
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:4705:2412:4416:3219:5221:22
    20 Mayıs 2018 Pazar03:4605:2312:4416:3219:5321:23
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:4505:2312:4416:3219:5321:24
    22 Mayıs 2018 Salı03:4405:2212:4416:3219:5421:25
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:4305:2212:4416:3319:5521:26
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:4205:2112:4416:3319:5621:28
    25 Mayıs 2018 Cuma03:4105:2012:4416:3319:5621:29
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:4005:2012:4516:3319:5721:30
    27 Mayıs 2018 Pazar03:3905:1912:4516:3319:5821:31
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:3905:1912:4516:3419:5921:32
    29 Mayıs 2018 Salı03:3805:1812:4516:3419:5921:33
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:3705:1812:4516:3420:0021:34
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:3605:1812:4516:3420:0121:35
    1 Haziran 2018 Cuma03:3605:1712:4516:3420:0121:36
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:3505:1712:4516:3520:0221:37
    3 Haziran 2018 Pazar03:3405:1612:4616:3520:0321:38
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:3405:1612:4616:3520:0321:38
    5 Haziran 2018 Salı03:3305:1612:4616:3520:0421:39
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:3305:1612:4616:3520:0521:40
    7 Haziran 2018 Perşembe03:3205:1612:4616:3620:0521:41
    8 Haziran 2018 Cuma03:3205:1512:4616:3620:0621:42
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:3105:1512:4716:3620:0621:42
    10 Haziran 2018 Pazar03:3105:1512:4716:3620:0721:43
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:3105:1512:4716:3720:0721:44
    12 Haziran 2018 Salı03:3105:1512:4716:3720:0821:44
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:3005:1512:4716:3720:0821:45
    14 Haziran 2018 Perşembe03:3005:1512:4816:3720:0821:45
    Etiketler: mersinde ilk sahur , iftar saat kaçta , Ramazan imsakiyesi , SeoHaber , NoMobil , gündem
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