Mersin’de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına artık çok az zaman kaldı. Bu yılın takvimine göre, ilk teravih namazı 15 Mayıs’ta kılınacak, Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Oruç ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen Mersinliler, ikamet ettikleri bölgedeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte il il 2018 imsakiyesi!
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:51
|05:26
|12:44
|16:31
|19:49
|21:18
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:50
|05:26
|12:44
|16:31
|19:50
|21:20
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:48
|05:25
|12:44
|16:32
|19:51
|21:21
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:47
|05:24
|12:44
|16:32
|19:52
|21:22
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:46
|05:23
|12:44
|16:32
|19:53
|21:23
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:45
|05:23
|12:44
|16:32
|19:53
|21:24
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:44
|05:22
|12:44
|16:32
|19:54
|21:25
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:43
|05:22
|12:44
|16:33
|19:55
|21:26
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:42
|05:21
|12:44
|16:33
|19:56
|21:28
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:41
|05:20
|12:44
|16:33
|19:56
|21:29
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:40
|05:20
|12:45
|16:33
|19:57
|21:30
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:39
|05:19
|12:45
|16:33
|19:58
|21:31
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:39
|05:19
|12:45
|16:34
|19:59
|21:32
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:38
|05:18
|12:45
|16:34
|19:59
|21:33
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:37
|05:18
|12:45
|16:34
|20:00
|21:34
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:36
|05:18
|12:45
|16:34
|20:01
|21:35
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:36
|05:17
|12:45
|16:34
|20:01
|21:36
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:35
|05:17
|12:45
|16:35
|20:02
|21:37
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:34
|05:16
|12:46
|16:35
|20:03
|21:38
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:34
|05:16
|12:46
|16:35
|20:03
|21:38
|5 Haziran 2018 Salı
|03:33
|05:16
|12:46
|16:35
|20:04
|21:39
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:33
|05:16
|12:46
|16:35
|20:05
|21:40
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:32
|05:16
|12:46
|16:36
|20:05
|21:41
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:32
|05:15
|12:46
|16:36
|20:06
|21:42
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:15
|12:47
|16:36
|20:06
|21:42
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:31
|05:15
|12:47
|16:36
|20:07
|21:43
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:31
|05:15
|12:47
|16:37
|20:07
|21:44
|12 Haziran 2018 Salı
|03:31
|05:15
|12:47
|16:37
|20:08
|21:44
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:30
|05:15
|12:47
|16:37
|20:08
|21:45
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:30
|05:15
|12:48
|16:37
|20:08
|21:45