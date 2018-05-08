Mersin’de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi

Türkiye’nin pek yerinde olduğu gibi Mersin’de ikamet eden vatandaşlar da günler öncesinden ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 imsakiyesi ile tüm illerin sahur ve iftar vaktini duyurdu. Peki Mersin’de ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına artık çok az zaman kaldı. Bu yılın takvimine göre, ilk teravih namazı 15 Mayıs’ta kılınacak, Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Oruç ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen Mersinliler, ikamet ettikleri bölgedeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte il il 2018 imsakiyesi! Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:51 05:26 12:44 16:31 19:49 21:18 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:50 05:26 12:44 16:31 19:50 21:20 18 Mayıs 2018 Cuma 03:48 05:25 12:44 16:32 19:51 21:21 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:47 05:24 12:44 16:32 19:52 21:22 20 Mayıs 2018 Pazar 03:46 05:23 12:44 16:32 19:53 21:23 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:45 05:23 12:44 16:32 19:53 21:24 22 Mayıs 2018 Salı 03:44 05:22 12:44 16:32 19:54 21:25 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:43 05:22 12:44 16:33 19:55 21:26 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:42 05:21 12:44 16:33 19:56 21:28 25 Mayıs 2018 Cuma 03:41 05:20 12:44 16:33 19:56 21:29 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:40 05:20 12:45 16:33 19:57 21:30 27 Mayıs 2018 Pazar 03:39 05:19 12:45 16:33 19:58 21:31 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:39 05:19 12:45 16:34 19:59 21:32 29 Mayıs 2018 Salı 03:38 05:18 12:45 16:34 19:59 21:33 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:45 16:34 20:00 21:34 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:18 12:45 16:34 20:01 21:35 1 Haziran 2018 Cuma 03:36 05:17 12:45 16:34 20:01 21:36 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:35 05:17 12:45 16:35 20:02 21:37 3 Haziran 2018 Pazar 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 5 Haziran 2018 Salı 03:33 05:16 12:46 16:35 20:04 21:39 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:46 16:35 20:05 21:40 7 Haziran 2018 Perşembe 03:32 05:16 12:46 16:36 20:05 21:41 8 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:15 12:46 16:36 20:06 21:42 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:15 12:47 16:36 20:06 21:42 10 Haziran 2018 Pazar 03:31 05:15 12:47 16:36 20:07 21:43 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:31 05:15 12:47 16:37 20:07 21:44 12 Haziran 2018 Salı 03:31 05:15 12:47 16:37 20:08 21:44 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:47 16:37 20:08 21:45 14 Haziran 2018 Perşembe 03:30 05:15 12:48 16:37 20:08 21:45