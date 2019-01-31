Mersin'de hortumun bilançosu ağır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de hortumun bilançosu ağır
GeriGündem Mersin'de hortumun bilançosu ağır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN (İHA)
31.01.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Mersin'de hortumun bilançosu ağır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de hortumun bilançosu ağır

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan hortumun faturası ağır olurken, bölgedeki 35 ev ile çok sayıda serada büyük hasar oluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortumun bilançosu ağır oldu. Hortumun geçtiği bölgelerdeki 35 ev ile çok sayıda serada büyük hasar meydana geldi. İlçe merkezi ve eski sahil beldesi Limonlu'da etkili olan hortum, bir evin çatısını aldı, camlarını kırdı. Bir başka evin ise duvarlarını göçürdü. Hortumla birlikte patlayan camların altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirten ev hanımı Meliha Demirel, "Mantı yapıyordum, 2 dakika önce hasta anneme bakmak için diğer odaya geçmiştim. Birden bir ses koptu, çatılar, pencereler yerle bir oldu. Ocakta yanıyordu, bir yangın olur diye bağırıp yardım istedim. Komşular yetişti. Çok korktum, bu odaya geçemedim. Ben 2 dakika önce diğer odaya gitmeseydim parçalanmış olabilirdim" dedi.

Kaldığı evin duvarı göçen Suriye uyruklu bir kişi ise önce parçaların düştüğünü, sonra da duvarın tamamen göçtüğünü belirterek, korkuyla 2 çocuğu ve eşiyle içeriye kaçtıklarını anlattı. Komşusu Kemal Kılıç da korkuyla ailenin içeriye kaçtığını ifade ederek, "Çocuklarını zor kurtarmış. Komşuları yetişmiş. Evin merdiven kısmı komple göçtü. Bereket göçme esnasında orada çocuk yokmuş" diye konuştu.

SERALAR YERLE BİR OLDU

Hortum ve sonrasında yaşanan sağanak yağmurla birlikte seralar yerle bir oldu. Özellikle, muz, üzüm domates seraları yıkılarak büyük zarar gördü. Seraları yıkılan üretici Yasin Dölek, "Bir anda seralarımız yerle bir oldu. Yıkılan seralarda büyük bir hasar var. Zararımız çok büyük. Allah'tan geldi afet yapacağımız bir şey yok. Can kaybı yok, buna da şükür. Burayı eski haline getirmek için 35-40 bin liralık bir masrafımız olur" dedi.

Bu arada ilçede kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar Limonlu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Üçtepe, Esenpınar, Alata, Koyuncu, ve Yüksek Mahallede devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı.. İşte 11 madde

Fethiye'deki korkunç cinayette sır perdesi aralanıyor

Kritik görevdeki tuğgeneral tutuklanmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Meteoroloji Türkiye genelini uyardı! Yarına dikkat!