Meriç Deresi'nde şaşırtan görüntü... 'Gri ve beyaz' akıyor, kokusu isyan ettirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeriç Deresi'nde şaşırtan görüntü... 'Gri ve beyaz' akıyor, kokusu isyan ettirdi
GeriGündem Meriç Deresi'nde şaşırtan görüntü... 'Gri ve beyaz' akıyor, kokusu isyan ettirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Can ZERAY/EDİRNE (DHA)
15.10.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Meriç Deresi'nde şaşırtan görüntü... 'Gri ve beyaz' akıyor, kokusu isyan ettirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meriç Deresi'nde şaşırtan görüntü... 'Gri ve beyaz' akıyor, kokusu isyan ettirdi

Edirne’nin Meriç ilçesinde döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan dere iddiaya göre, fabrika atıkları nedeniyle beyaz akıyor. 6 kilometrelik uzunluğuyla üreticilerin tarlaları suladığı derenin kirli akmasına çevresinde bulunan Küçük Doğanca Mahallesi muhtarı İsmail İşözü tepki gösterip, kirliliğe fabrika atıklarının neden olduğunu ileri sürdü. İşözü, "Bu dere haftada 2-3 gün bu renkte, zehir akıyor. Ve bu renk çevreye kokuyla birlikte büyük zarar veriyor" dedi. Köylülerden Veli Demir de ''Özelikle yaz aylarında burnunuzu tıkamadan burada bulunamıyorsunuz'' diye konuştu.

18
  • Meriç Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz akıyor
  • Meriç Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz akıyor
  • Meriç Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz akıyor
  • Meriç Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz akıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trakya’da kirliliği ile gündemin ilk sırasında bulunan Ergene Nehri’nin ardından bölgedeki küçük dereler de kirlenmeye başladı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Ergene Nehri’nin kolu olan Çorlu Deresi’nin 'kırmızı' akmasının ardından Marmara Ereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi de kirlenerek kızıl renge bürünüp, Marmara Denizi’ne dökülüyor.

Bu derelerle ilgili yetkililer, numuneler alıp incelemesini sürdürürken son olarak Edirne’nin Meriç ilçesinde Meriç Nehri’ne dökülen Meriç Deresi’nin de fabrika atıkları nedeniyle kirlenip beyaz köpükler içinde akmaya başladığı iddia edildi.

''SİNEK BİLE YAŞAMIYOR''

Meriç ilçe merkezinden doğan ve 6 kilometrelik uzunluğu ile binlerce dekar ekili arazinin sulanmasında kullanılıp Meriç Nehri’ne dökülen derenin kirlenmesine çevre köylüler tepki gösterdi.

Derenin fabrikaların olduğu bölüme kadar temiz aktığını söyleyen Küçük Doğanca Mahallesi Muhtarı İsmail İşözü, "Ergene Nehri’nden sonra binlerce dekar ekili arazilerimizi sulayan ve 5-6 kilometre sonra Meriç Nehri’ne bağlanan Meriç Deremiz, fabrika atıkları nedeniyle beyaz renkte akıyor. Bu dere haftada 2-3 gün bu renkte, zehir akıyor. Ve bu renk çevreye kokuyla birlikte büyük zarar veriyor. Bu derede 15-20 yıl önce balık tutup yiyorduk. Şu an sivrisinek bile yaşamıyor. Bunu yetkililerimizin görmesini ve çare bulmasını istiyoruz" dedi.

Derenin yağ fabrikasının kurulmasının ardından 25 yıldır zehir aktığını iddia eden İşözü, her yere müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Köyden bazı arkadaşlarla sağlık ocağına, ardından Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduk. Gelip sudan numune aldılar. Gittiler suyu incelediler maalesef hiçbir yaptırım olmadı" dedi.

Meriç Deresinde şaşırtan görüntü... Gri ve beyaz akıyor, kokusu isyan ettirdi
''BURNUNUZU TIKAMADAN DURAMIYORSUNUZ''

Köylülerden Veli Demir, fabrikaların kurulmasının ardından derelerinin kirlendiğini öne sürerek, "1993 yılına kadar bu deremizde temiz su akışı vardı. Bu dereden akan sudan sebze yetiştirerek bahçecilik yapıyorduk. Maalesef bu fabrikaların burada kurulmasının ardından, dereye akıtılan pis sularla oksitlenme meydana gelmesinden dolayı bahçeciliği tamamen bıraktık. Şu anda da deremiz gri renk şeklinde akıyor. Özelikle yaz aylarında burnunuzu tıkamadan burada bulunamıyorsunuz. Tüm kurumlara müracaat etmememize rağmen bir sonuç alamadık. Ayrıca Ergene Nehri de ortada, zehir akıyor. Bir tarafta Ergene bir tarafımızda Meriç Nehri kirletilmeye devam ediyor. Biz bu suyla sulamaya devam edersek yediğimiz gıdalarda sağlıklı olmayacak" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak

İran Büyükelçiliği önünde hareketlilik

Sosyal medya fenomenine şok! Müstehcenlik suçuna gözaltı

Soylu duyurdu: O videoyu çekenler gözaltında