Merakla beklenen GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB mülakat sonuçları, başvuruda bulunan adaylar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde toplam 3 bin 243 personelin kadroya alınacağı sürecin ardından adaylar, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
GSB mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 18 yaşını dolduran adayların yapabildiği başvurular, sözlü mülakat süreci ile devam etmişti. Peki, GSB mülakatlarının sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.
Sonuçların yakın zamanda bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?
İşte, o belgeler;
MESLEK KOLLARI
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri
Gençlik Lideri
Muhasebeci
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