Meningokoksik Menenjit nedir?
Meningokoksik menenjit, ani başlayan ateş, şiddetli başağrısı, bulantı ve kusma, ense sertliği ve sıklıkla pembe renkli döküntüler ile seyredebilen bir hastalıktır. Hastalığın kuluçka süresi ortalama 3-4 gün olmakla beraber 2 ile 10 gün arasında değişebilir.
Hastalığın etkeni Neisseria meningitidis adı verilen bir bakteridir. İnsandan insana ya doğrudan temasla ya da solunum yollarından damlacıklarla bulaşır. Meningokoksik menenjit dünya üzerinde her yerde görülebilmekte olup, kış ve ilkbahar aylarında diğer aylara göre daha fazla görülmektedir. Özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde daha fazla görülür. Kalabalık yerlerde ve toplu yaşanan yerlerde hasta kişilerden diğerlerine bulaşma ihtimali daha fazladır.
Belirtileri Nelerdir?
Bir kişide akut başlangıçlı ateş ile birlikte; ense sertliği ve/veya bilinç değişikliği ve/veya huzursuzluk, başağrısı, bulantı-kusma ve pembe renkli döküntü ile seyreden bir hastalık tablosu ile karşılaşıldığında, meningokoksik menenjitten şüphelenilmelidir.
Tedavi ve Korunma
Menenjit tanısı konan hastalar hastanede tedavi edilir. Hekim tarafından belirlenen uygun antibiyotikler tedavide kullanılır.
Hafif hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra hemen bir sağlık kurumuna başvurmalıdır. Çünkü menenjit acil bir hastalıktır ve menenjit düşünülen hastada tedavi hemen başlanmalıdır. Hamile ve emziren kişiler ile çocuklar Meningokoksik Menenjit olması durumunda en yakın sağlık kurumuna başvurarak bir an önce kişisel korunma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.
Korunma Yolları Nelerdir?
Korunmada, hekim tarafından uygun görülen yakın temaslı kişilere proflaktik(koruyucu) antibiyotik verilmesi önemlidir.
Meningokok aşısı, ülkemizde sadece risk gruplarına yapılmakta ve rutin bağışıklama takvimi içinde yer almamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde er ve erbaşlara rutin olarak uygulanmasının yanı sıra, hastalık etkeninin sürekli olarak görüldüğü bölgeleri ziyaret edecek olanlara (Hac ziyareti gibi) meningokok aşısı yapılmaktadır.
Kimler Riskli Gruptadır?
Meningokokal hastalığın insanlar arasında en sık görüldüğü yaş grupları 3 kategoriye ayrılır. Özelikle 1 yaşından küçük bebeklerde (0-6ay), ergenler ve 16-24 yaş arasındaki genç erişkinlerde ve 65 yaş ve üzeri grupta hastalık daha fazla oranda görülmektedir.
Hastalığa yatkınlık yaratan diğer faktörler aşırı kalabalık ortamlarda yaşama (yatılı okullar ve askeriye), yoksulluk, sigara içmek veya sigaraya maruz kalmak, özellikle grip başta olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmek, kış ayları ve yeni bir topluma taşınmak sayılabilir.
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