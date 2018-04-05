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    Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır?

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Genellikle küçük yaştaki çocuklarda görülen menenjit, tedavi edilmezse duyma kaybı ve beyin hasarı gibi sonuçlar doğurabiliyor.Menenjit şüphesi taşıyan hastaların hemen bir uzmana gitmesi gerekiyor. Peki ciddi boyutlara ulaştığında ölümlere varan sonuçlar doğuran menenjit hastalığı nedir, türleri neler, bulaşıcı mı? İşte detaylar!

    Enfeksyinol hastalıklardan biri olan menenjit, beyinde gerçekleşen ve beyni çevreleyen zarların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Tedavi edilmezse duyma kaybı, beyin hasarı ve hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlar doğurabilir, daha çok 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. Menenjit belirtileri, bebeklerde daha farklı ve anlaşılması zor olabilir. Bebekte düşük ya da yüksek vücut ısısı, huzursuzluk, devam eden ağlama, uyku hali, beslenme problemi, bıngıldağın şişkin olması durumu gibi belirtilerle kendini belli edebilen menenjitin yetişkinlerde en sık görülen semptomu çok şiddetli baş ağrısıdır.

    MENENJİT TÜRLERİ

    Menenjitin birden fazla türü bulunmaktadır, bunlardan bazıları;

    – Bakteriyel menenjit: Meningokok, pnömokok ve hemofilus influenza bakterilerilerinin sebep olduğu menenjit türü.
    – Viral menenjit: Herpes simplex virüs, enterovirüs, zona, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıklara neden olan varicella zoster virüsü ve HIV virüsünün neden olduğu menenjit türüdür.
    – Tüberküloz menenjiti

    MENENJİT BULAŞICI MIDIR?

    Viral ve bakteriyel menenjit bulaşıcıdır. Temas, öksürük, hapşırık yoluyla insandan insana bulaşabilir. Menenjit herkese bulaşabilir, ancak beş yaşın altındaki çocuklarda, 16-25 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü kimselerde daha sık görülmektedir. İnsanların birbirlerine yakın yaşadığı kalabalık bölgelerde sık görülen bir durumdur. Buna bağlı olarak da yatılı okullarda okuyan çocuklara ve askerlere bulaşma ihtimali daha yüksektir.

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