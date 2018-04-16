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    Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi ve malzemeleri

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Domatesli tariflerin en gözdesi, kahvaltıların vazgeçilmezi olan menemenin nasıl yapıldığı merak konusu olmaya başladı. Geleneksel lezzetimiz menemenin nasıl yapıldığını ve malzemelerini merak eden vatandaşlar, bu lezzetli yemeğin tarifini internette araştırıyor. Peki, menemen nasıl yapılır? Menemen yaparken hangi malzemeler kullanılır?

    Bekar işi yemeklerin en sağlıklı olanı, yemek yapmayı bilmeyenlerin kurtarıcısı menemen, günümüzde en sık tercih edilen tariflerden biri. Yapımı kolay bir lezzet olan menemeni yaparken, dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. İşte, menemen yapmanın incelikleri ve pratik menemen tarifi...

    MENEMEN NASIL YAPILIR?

    Türk mutfağının geleneksel lezzeti menemene kim hayır diyebilir ki? İşte, kahvaltıların yıldızı menemen tarifi...

    MALZEMELER

    4 adet domates

    2 adet kuru soğan

    3 adet sivri biber

    4 adet yumurta

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    Yarım demet maydanoz

    Tuz ve karabiber

    YAPILIŞI

    İlk olarak bir kesme tahtası üzerinde, soğan ve biberi ince doğrayıp tencere ya da tavaya alın. Doğradığınız biber ve soğanları yağlı tavada kavurmaya başlayın, daha sonra kabuğu soyulup küçük doğranmış domatesleri tavaya ekleyip pişirmeye devam edin.

    Bu malzemelerin üzerine maydanoz doğradıktan sonra, göz kararı tuz ve karabiber eklenir. Son olarak, yumurtaları zevkinize göre ister bir çatal yardımıyla çırparak ister bütün halde dağıtmadan karışımın üstüne dökün, Kapağı kapalı olarak 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun...

    Etiketler: Menemen nasıl yapılır? , SeoHaber , NoMobil , gündem
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