Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi ve malzemeleri

Bekar işi yemeklerin en sağlıklı olanı, yemek yapmayı bilmeyenlerin kurtarıcısı menemen, günümüzde en sık tercih edilen tariflerden biri. Yapımı kolay bir lezzet olan menemeni yaparken, dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. İşte, menemen yapmanın incelikleri ve pratik menemen tarifi...

MENEMEN NASIL YAPILIR?

Türk mutfağının geleneksel lezzeti menemene kim hayır diyebilir ki? İşte, kahvaltıların yıldızı menemen tarifi...

MALZEMELER

4 adet domates

2 adet kuru soğan

3 adet sivri biber

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak bir kesme tahtası üzerinde, soğan ve biberi ince doğrayıp tencere ya da tavaya alın. Doğradığınız biber ve soğanları yağlı tavada kavurmaya başlayın, daha sonra kabuğu soyulup küçük doğranmış domatesleri tavaya ekleyip pişirmeye devam edin.

Bu malzemelerin üzerine maydanoz doğradıktan sonra, göz kararı tuz ve karabiber eklenir. Son olarak, yumurtaları zevkinize göre ister bir çatal yardımıyla çırparak ister bütün halde dağıtmadan karışımın üstüne dökün, Kapağı kapalı olarak 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun...