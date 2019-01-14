Menbiç’e yakın takip
Suriye Haber Ajansı (SANA) ve Reuters’in Suriyeli askeri kaynaklara dayanarak verdiği, rejim güçlerinin Menbiç’in kuzey batısına askeri yığınak yapmaya başladığına dair haberleri Ankara yakından takibe aldı.
Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, sahada yoğun olarak tanımlanacak bir yığınağın olmadığını, ancak bölgede ufak tefek bazı hareketliliğin tespit edildiği bilgisini verdi. Ankara, rejim güçlerinin Menbiç yakınlarındaki bu hareketliliğini, geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kuvvet komutanları ile önce Şanlıurfa’da, ardından da MİT Başkanı Hakan Fidan’la Hatay’da toplantı yapmasına karşı bir hamle olarak değerlendiriyor.
ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası, Menbiç merkezini elinde bulunduran terör örgütü PYD/YPG unsurları yılbaşı öncesi, Menbiç’e Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) girişini önlemek için bölgeye Esad güçlerini çağırmıştı. PYD’nin bu çağrısından kısa süre sonra Menbiç’e rejim güçlerinin girdiğine dair yaydığı haberin ise doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Yerel kaynaklar bölgede ABD’nin Sacur Çayı civarında dün de devriye yaptığını bildirdi. Bu arada batı kentlerinden Gaziantep ve Hatay’a gönderilen tank, top ve çok namlulu roket atarlardan oluşan askeri sevkiyatın bölgeye ulaştığı ve sınır hattında daha önceden belirlenmiş yerlere konuşlanmaya başladıkları bildirildi.
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