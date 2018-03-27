Memur cezalarına ‘dinleme’ ayarı

Danıştay, 5. Dairesi, bir dinleme sırasında ele geçirilen tape’lere dayanarak, ilçe emniyet müdürüne, “Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak” iddiasıyla verilen meslekten çıkarma cezasını hukuka aykırı buldu.

Bir ilçede emniyet müdürü olarak görev yapan davacı, beş yıl önce iki kişinin öldürülmesiyle ilgili gizlilik kararı olan bir olayda gazetecilere bilgi verdiği iddiasıyla meslekten çıkarıldı. Emniyet müdürü, cezanın iptali için Yozgat İdare Mahkemesi’nde dava açtı. İdare mahkemesi davayı reddetti. Kararda, “Telefon kayıtlarına ilişkin dökümlerin incelenmesi neticesinde davacının, hakkında gizlilik kararı olan olay ile ilgili haber muhabirleriyle sürekli iletişim halinde olduğu, olay hakkında karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı” belirtildi. Davacı müdür, ret kararını temyiz etti.

TEK DELİL OLAMAZ

Danıştay da oy çokluğu ile İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak davacı emniyet müdürüne mesleğe dönüş yolunu açtı. Kararda özetle şöyle denildi: “İletişimin denetlenmesi sırasında elde edilen ve CMK’nın 135. maddesinde yer alan suçlar kapsamında bulunmayan bir fiile ilişkin olan ses kayıtlarının, tek başına delil olarak kullanılamayacağı ve hukuka uygun olarak elde edilmiş başka delil olmaksızın sadece bu delillere dayanılarak disiplin cezası verilemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır. Disiplin cezasına gerekçe olan ‘Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak’ fiili, 135. maddedeki suçlar kapsamında yer almamasına rağmen, sadece tape kayıtlarından yola çıkılarak tesis edilen meslekten çıkarma cezasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” Karar emsal niteliği taşıyor.