Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor" denildi.





Our heroic soldiers are accompanying the local children by joining their games and activities, helping them forget about the difficult times they are enduring, while ensuring security in the area. The children give morale and motivation by giving our soldiers the military salute. pic.twitter.com/FwhxcEdRn2