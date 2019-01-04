Mehmet Uğur Dilipak kimdir?
4 Ocak Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyesi olarak ataması gerçekleştirilen Mehmet Uğur Dilipak, araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Mehmet Uğur Dilipak kimdir? İşte, o isim hakkında TBMM'den alınan bazı bilgiler
Mehmet Uğur Dilipak, 13 Aralık 1972,de Kahramanmaraş'ta doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Seher'dir.
Jeoloji Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İGDAŞ'ta mühendis, Manisagaz Kurucu Genel Müdürü ve Armadaş Bölge Müdürü görevlerinde bulundu.
İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Dilipak, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Mehmet Uğur Dilipak 25 ve 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili olarak görev yapmıştır.
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