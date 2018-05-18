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    Mehmet Soysal Hürriyet Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı, Vahap Munyar İcra Kurulu üyesi oldu

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 00:03 | Son Güncelleme:

    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık İcra Kurulu Başkanlığına Mehmet Soysal atandı. Abdulvahap Munyar Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak İcra Kurulu üyeliğine getirildi.

    Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada,’’Yönetim Kurulumuz 17.05.2018 tarihinde (bugün); Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile belirlenen Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanlığı'na seçilen Çağlar Göğüş'ün Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliği ve Başkanlığı'ndan ayrılmasına, yerine Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanı olarak atanmasına;

    Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğine atanan Fikret Bila'nın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına, yerine Abdulvahap Munyar'ın Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak atanmasına;
    Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye olarak atanan Özgür Tokgöz Altun'un Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına karar vermiştir’’ denildi

    Etiketler: Vahap Munyar , Hürriyet , gündem
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