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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Mehmet Özhaseki'den sert cevap: Hiç umurumda değil

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Mehmet Özhaseki'den sert cevap: Hiç umurumda değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerine, "Ben bunların yalanlarına gerek CHP'nin adayının gerekse DSP'den yeni çıkmış adamın yalanlarına alışkınım, hiç umurumda değil." diye yanıt verdi.

Özhaseki, partisinin Yenimahalle Hastane Metro durağında düzenlenen mitingine katıldı.

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz'a yönelik eleştirilerde bulunan Özhaseki, "Şimdi bir de DSP'den aday çıkmış, ağıza alınmadık şeyler söylüyor. Eskiden Çankaya'da bir ara belediye başkanlığı yapmış şimdi de büyükşehire aday olmuş, hayrını görsün ona da bir şey demiyoruz. Nerede kardeşim projen? Yok. Ne yapacaksın? Yok. Ancak bana laf atıyor, yalnız ben bu laflara alışkınım, senelerdir bu işin içerisindeyim çok iftiralar gördüm. Ondan dolayı da bir kulağımdan giriyor öbür kulağımdan çıkıyor." diye konuştu.

Özhaseki, geçmiş yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı tazminat davalarını kazandığını hatırlatarak, "Hakkımda 15-20 tane yalan söyledi, ben de tespit ettim. Hepsini mahkemeye verdim, sonra da dosyaya yalanlarının hepsini koydum. 1-2-3-4 diye sıraladım, Savcı beye hitaben dedim ki 'Bunlar belgeler, eğer bir yanlışlık varsa bütün suçu kabul ediyorum ama değilse lütfen bu adamın yalancı olduğunu tasdikleyin de ben de kurtulayım' dedim. Savcı benim sözüme hak verdi ve sonra tazminat davalarından da çok para aldım." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kendisine, "Kemal Bey tazminat davalarından dolayı evlerini sattı" diye soru sorduğunu hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Dedim ki onlara, bakın bir şey söyleyeyim evini satmamanın bir yolu var 'Kimseye yalan söylemeyeceksiniz' 'iftira etmeyeceksiniz' o zaman bir şey olmaz ama yalan söylüyorsunuz, insanların onuruyla oynuyorsanız ve iftiraları arka arkasına hiç yüzünüz kızarmadan söylüyorsanız, size evinizi de bağınızı da sattırırlar tabii ki. Satacak ödeyecek, ben de millete dağıtacağım böyle. O yüzden ben bunların yalanlarına gerek CHP'nin adayının gerekse DSP'den yeni çıkmış adamın yalanlarına alışkınım, hiç umurumda değil. Biz, projemizi yaptık Ankara için dersimize çalıştık, Yenimahalle için göreve hazırız ve huzurlarınızdayız."

 

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