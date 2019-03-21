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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
21.03.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Mehmet Özhaseki: "Yerliyiz, milliyiz ve biz bu bayrağa aşığız"

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Mehmet Özhaseki: "Yerliyiz, milliyiz ve biz bu bayrağa aşığız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Pensilvanya'daki sapık videolara düştü görmüşsünüzdür. 'Cumhur İttifakı karşısında savaşacağız' diyorlar. Allah bunların insafına bırakmasın. Allah bunları sevindirmesin." dedi.

Polatlı mitinginde konuşan Özhaseki, Gerede suyunun Polatlı'ya da getirileceğini, ilçeye bağlı köylerin yollarını sıcak asfaltla buluşturacağını söyledi.

Polatlıların keyifli vakit geçirebilecekleri millet bahçesi yapacaklarını anlatan Özhaseki, ilçede aile yaşam, gençlik ve kadın merkezleri açacaklarını bildirdi.

Özhaseki, bütün ilçelerde Büyükşehir Belediyesinin birer şubesini açarak, vatandaşların Büyükşehir Belediyesindeki işlemleri için Ankara'ya gelmelerinin önüne geçeceklerini kaydetti.

TARIM ÜNİVERSİTESİ

İlçeyi turizm ve eğitim alanında kalkındırmayı hedeflediklerini dile getiren Özhaseki, ayrıca tarımla ilgili bir üniversite kurulmasını destekleyeceğini söyledi.

"AK PARTİ'Lİ AHMET YA DA MHP'Lİ MEHMET OLMUŞ NE FARKI VAR"

Cumhur İttifakı'nı belediye sayısını yükseltmek için değil, ülkenin bekası için kurduklarını aktaran Özhaseki, amaçlarının terör örgütlerini sevindirmemek olduğunu belirtti. Özhaseki, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün adamları iş başına gelmesinler, Kandil'deki sapıklar sevinmesinler diye çabaladık. Kandil'den 'Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diye ses geliyor. Pensilvanya'daki sapık videolara düştü görmüşsünüzdür. 'Cumhur İttifakı karşısında savaşacağız' diyorlar. Allah bunların insafına bırakmasın. Allah bunları sevindirmesin. Pensilvanya'daki sapığı sevindirmesin. Biz onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Konuşmasının ardından Özhaseki, yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Mitinge, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım, Mevlüt Karakaya ve MHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya da katıldı.

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