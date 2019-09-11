Mehir nedir? Mehir miktarı ne kadar olmalı?
Gündemdeki haberler ardından ‘mehir’ teriminin anlamı merak konusu oldu. İslami hukukta geçen mehir, dört hukuki mezhepte de kadının hakkı olarak kabul edilir. Peki, mehir ne demek, ne kadar olmalı? İşte, mehir hakkında en çok sorulan soruların yanıtları
Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir. Mehir kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Dört hukuki mezhep tarafından kabul edilmiştir.
MEHİR NE KADAR OLMALI?
İslam hukukçuları mehrin ne kadar olabileceği konusunda bir üst sınır tespit etmemişlerdir. Buna karşılık mehrin alt sınırı konusunda mezhepler farklı görüşe sahiptir. Hanefi hukukçulara göre mehir olarak verilebilecek en düşük miktar on dirhem gümüş, Malikilere göre ise de alt sınır üç dirhem gümüştür. Şafii ve Hanbeli hukukçular ise mehre bir alt sınır kabul etmemişlerdir.
MEHİR TÜRLERİ
Mehir evlilik akdi esnasında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır.
Mehir evlilik akdi esnasında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır.
• Mehr-i Müsemma: Tarafların akitten önce konuşarak üzerinde anlaştıkları mehirdir.
• Mehr-i Misil: Herhangi bir sebeple dini nikah sırasında belirlenmeyip daha sonra kadının baba soyundan, yoksa akran ve emsali arasında dengi olan birine verilmiş mehirden örnek alınarak tayin edilen mehirdir.Mehir ödenme biçimine göre de ikiye ayrılır.
• Mehr-i Muaccel: Evlilik akdi anında veya akitten önce peşin ödenen mehirdir.• Mehr-i Müeccel: Ödenmesi sonraya bırakılan ve belli bir vadeye bağlanmış mehirdir. Genellikle evliliğin ölüm veya boşanma gibi sebeplerle sona ermesi durumunda kadına ödenir.
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