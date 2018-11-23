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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
23.11.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Medyum 'Kesira' yakalandı! İnsanları böyle kandırıyordu...

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TÜRKİYE’nin 17 ilinde polis tarafından aranan, ’Kesira’, ’Feyzullah hoca’, ’Süleyman hoca’ adlarını kullanan ve medyum olduğunu söyleyip, dolandırıcılık yapan Sonay İncekara, Bursa’da saklandığı evde yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada, FETÖ/PDY üyelerinin taşıdığı F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İncekara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı
  • Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı
  • Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı
  • Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri; Türkiye’nin 17 ilinde aranan, 47 suçtan emniyette kaydı bulunan, ’Kesira’, ’Feyzullah hoca’, ’Süleyman hoca’ adlarını kullanan ve medyum olduğunu söyleyip, dolandırıcılık yapan Sonay İncekara’nın saklandığı evi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, İncekara ile yanında çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; FETÖ/PDY üyelerinin taşıdığı F serisi 1 dolarlık banknot, 150 bin lira, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, 10 sahte kimlik, 30 SIM kart ve 15 cep telefonu ele geçirildi. 

BÜYÜ YAPMASI İÇİN MESAJLAR ALMIŞ

Sonay İncekara’nın cep telefonunu incelemeye alan ekipler, dolandırdığı kişilerle mesajlarını tespit etti. İncekara’nın ’Kısmetim kapalı, aşık olmam için büyü yapar mısın?’ mesajını gönderen kişiye, ’5 bin lira karşılığında kısmet açma büyüsü yaparım’ diye yanıt verdiği belirtildi.

Sonay İncekara, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İncekara, adliyeye götürülürken, neden gözaltına alındığını soran gazetecilere "Hasbelkader" diye seslendi. Sonay İncekara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 5 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

ANNESİ CEZAEVİNDEYMİŞ

Sonay İncekara hakkında ’cinsel istismar’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, annesi Atike İncekara’nın da 20 suçtan kaydı emniyette kaydı olduğu ve çeşitli suçlardan cezaevinde yattığı belirtildi.

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