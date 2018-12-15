Meclis’te tren gerginliği
ANKARA’daki hızlı tren kazası Meclis’te dünkü bütçe görüşmelerinde iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.
- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Cep telefonuyla haberleşiyorlarmış. Aceleye getirmişsiniz, 12 Nisan’da açmışsınız. Bu aceleye getirme yüzünden sinyalizasyon sistemi kurulmamış, ihalesi yapılmamış.
- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: İdari soruşturma ile adli tahkikat devam ederken ve bütçe konuşulurken gündem değiştirmeye yönelik başka bir makas açmak nasıl izah edilebilir?
- Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Biz müfettiş, savcı, hâkim değiliz. İnceleme yapılacak ve her kim ki suçluysa gereği yapılacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Görevinizi doğru yapsaydınız bu ölümler olmazdı. Sinyalizasyon olmayan tren yoluna izin veriyorsunuz. Vicdanınız hiç mi sızlamıyor? Ben olsam uyuyamam.
- Arslan: Senin iş yapmak gibi bir derdin yok ki bir de uyumak gibi bir derdin olsun.
- İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: Hesap vermek zorunda olanların istifasına yönelik devlet yönetme sorumluluğu geliştirilemedi. m ANKARA
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