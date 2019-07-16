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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’te özel oturum

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Meclis’te özel oturum

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde TBMM Genel Kurulu’nda özel oturum düzenlenirken parti temsilcileri “FETÖ’yle mücadele bitmiş değil” mesajı verdi.

DEMOKRASİ ve Milli Birlik Günü dolayısıyla parti temsilcilerinin konuşma yaptığı Meclis’teki özel oturumu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da izledi. Özel oturumdan önce TBMM Ana Bina’da 15 Temmuz’da bombalanan hasarlı alanda tören düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dost ve komşu ülkelerin başkanları hasarlı alana karanfil bırakarak şehitleri andı. Törende, İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Şentop, “Maddi hasar onarılır, maddi kayıp yerine konulur. Burada bir araya gelerek, düşmanların ve iş birlikçilerin hedefi olmuş bu yüce ve gazi Meclis’in muhkem bir hürriyet ve istiklal kalesi olarak dimdik ayakta olduğunu dünyaya bir defa daha ilan ediyoruz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce düşman işgaline karşı Milli Mücadele henüz şekillenirken kendisini ziyarete gelen heyete, “Ortada ittihatçılık, itilafçılık yoktur. Memleket meselesi vardır” dediğini anımsatan Şentop, “Aslında 15 Temmuz gecesi de olan budur. Memleket meselesi söz konusu olduğunda, farklı siyasi görüşlerden insanlar darbecilerin ihanetini ve terörünü mağlup etmiştir” diye konuştu. 

Meclis’te özel oturum

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLAR LOCADAN İZLEDİ: TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde özel gündemle toplandı. Oturumu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlar locadan izledi.

 ATATÜRK’TEN ALINTI

Şentop, Genel Kurul’u açış konuşmasında da Atatürk’ün 100 yıl önce Amasya genelgesini açıkladığı sırada Amasyalılara ettirdiği milli mücadele yeminini anımsattı:

Meclis’te özel oturum

“Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır. Milletimiz sırtını Türkiye dışındaki odaklara, güçlere ve yapılara dayayanları er geç tasfiye edecek ve mağlup edecektir. 15 Temmuz darbesini sadece muhteris ve sapkın bir çetenin iktidar arayışı olarak değil, malum güçlerin Türkiye’yi zapt etme teşebbüsü, bunu da işbirlikçiler eliyle yapma çabası saymak gerekir.”

Meclis’te özel oturum

Şentop, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin seyrini değiştirirken gazi olan TBMM Koruma Daire Başkanlığı personeline plaket ve armağanlar verdi. Özel oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da locada yer aldı.

Türkiye’deki Rum, Ermeni ve Musevi azınlıkların üst düzey temsilcileri de özel oturumu locadan izlediler.

Parti mesajları: Dönüm noktası

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: FETÖ ile mücadele nihayete ermemiştir. Devletimiz büyük bir titizlikle ve teyakkuz halinde, hukuk içinde bu mücadeleyi sürdürmektedir. 15 Temmuz, milletin kendi iradesine sahip çıkması açısından bir dönüm noktası olmuştur. Her kim ki bundan sonra bir darbeyi aklında geçirirse karşısında topyekün milletimizi bulacaktır. Darbe girişimleri ve muhtıralarda hep bir dış destek bulunmaktadır. Hiçbir gerekçe darbecileri meşru kılamaz. Ama demeden, fakat demeden tüm darbeler ve darbe girişimleri lanetlenmelidir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: 15 Temmuz Türk milletinin yeniden diriliş destanını yazdığı gündür. FETÖ, asırlardır devam eden Anadolu’yu işgal planlarının 21. yüzyıldaki adıdır. Anlamsız çekişmeler, sonuçsuz polemikler, sert kutuplaşmalar bitmelidir. Hepimiz temel milli meselelerde ve hedeflerde buluşabilmeliyiz. FETÖ ile mücadelede devlet aklı topyekün devrede olmalıdır. FETÖ ile mücadelenin bir stratejisi olmalı, siyasi ve hukuki eylem planı hazırlanmalıdır.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: Biz 15 Temmuz alçaklığını bir sebep olarak görmüyoruz, 15 Temmuz bir sonuçtur. Eğer devlet devlet olmazsa her cemaat devlet olmaya kalkar. FETÖ’cülükle de mücadele edilmelidir.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Darbe demek demokrasi düşmanlığı demektir. Darbelerin panzehiri demokratik siyasetin ve toplumsal adaletin güçlendirilmesidir. Yeni bir anayasa geliştirilmelidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Meclis’te özellikle böyle bir günde birbirimizi suçlamak ya da itham etmek yerine birlik olmak, güçlü olmak ve milleti ileriye taşımakla yükümlüyüz.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Bu hain örgütün ilk teşkilatlanması komünizmle mücadele dernekleri adı altında gerçekleşmiştir. Bu ABD’nin yeşil kuşak projesinin bir ayağıdır. Bu örgütü besleyen, büyüten ABD’dir.

GENEL BAŞKANLAR LOCADA

15 Temmuz’un yıldönümünde özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulu’nu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da locadan izledi. (Rıza ÖZEL/ANKARA)

TANSİYON YÜKSELDİ

ÖZEL oturumda CHP’li Engin Özkoç’un konuşmasıyla tansiyon yükseldi. Özkoç, “Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde FETÖ darbe girişiminin altyapısını hazırlayan savcı Zekeriya Öz’ün önü açılıyordu. Vatanseverler yargılanırken ölüyorlar, hainler görev başına getiriliyorlardı. Bütün bu organizasyonların arkasında dimdik duran kişi ‘hata ettik, yanıldık, affedin’ dedi ve hâlâ Cumhurbaşkanı. Onbinlerce insan tutuklandı, işinden oldu. Bu insanların içinde bir tek siyasi yok” dedi.

Özkoç’un konuşmasına yerlerinden tepki gösteren AK Parti milletvekilleri uzun süre sıra kapaklarına vurarak protesto ettiler. Meclis Başkanı Şentop, “Bu gündemin manasına, ruhuna uygun bir toplantı cereyan etmesini arzu ediyorum. Arkadaşlar lütfen sessiz olalım. Milli birlik gününün anlamına uygun olsun görüşmelerimiz” diye uyarıda bulundu.

BOSTANCI: SUİKAST TİMİNİ HATIRLAYIN

AK Partililer yerlerinden, “Hakaret ediyor. Yazıklar olsun. Yalan söylüyorsun. Havaalanından kaçanlardan bahset. O gece liderin neredeydi? Ayıp ediyorsun. Tankların önünden niye kaçtınız?” diye bağırarak Özkoç’a tepki gösterdi. CHP’lilerin de “Bağırmayın, dinleyin. Size yazıklar olsun. Milletin aklıyla alay etmeyin” gibi ifadelerle karşılık vermeleriyle salonda uğultu yükseldi. Özkoç’a yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı “15 Temmuz öncesi Marmaris’e bir suikast timi gitmişti, hedeflerinde Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Bu alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı hasım Sayın Cumhurbaşkanıydı. Marmaris’i hatırlayın, oradaki suikast timini hatırlayın” dedi.

Meclis’te özel oturum

İSTANBUL’DA HÜZÜNLÜ ANMA

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde anma gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, belediye başkanları, milletvekilleri ve şehit yakınları katıldı. Daha sonra şehitler İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki törende de dualarla anıldı. (Fatma AKSU - Fırat ALKAÇ / İSTANBUL)

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