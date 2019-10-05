Meclis’te 733 dokunulmazlık dosyası
MECLİS’te milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyalarının sayısı 733’e ulaştı.
Son olarak hafta başında HDP Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de aralarında bulunduğu 44 milletvekiline ait 80 fezleke Meclis’e gönderildi. Son yerel seçimlerde belediye başkanı olan milletvekilleriyle ilgili 28 dokunulmazlık dosyası ise iade edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu dosyalarla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacaklarını belirtti.
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