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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’e ‘yapay zekâlı’ sanal çit

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Meclis’e ‘yapay zekâlı’ sanal çit

Meclis'in güvenlik önlemleri, yapay zekâya sahip sanal çit ve yüz tanıma sistemiyle arttırılıyor.

Terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı iki kişinin banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanmasının ardından arttırılan güvenlik önlemleri özetle şöyle: Demir parmaklıklarla çevrili Meclis yerleşkesine kontrolsüz girişlerin engellenmesi amacıyla ikinci bir hat olarak yapay zekâya sahip, davranışsal çevre güvenlik analizi yapabilen “sanal çit” oluşturulacak. Bu sistemde, yerleşkeye bir geçiş olduğunda sistem hemen “izinsiz giriş var” uyarısı yapacak. Hemen bölgeye yönelecek kameralarla gelişmeler anında takip edilecek. Bu sistemle Meclis çevresindeki hareketler de kontrol altında tutularak, olası izinsiz geçiş girişimleri önceden saptanacak.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Meclis’e ziyaretçi girişlerinin yapıldığı kabul salonunun dışına da Mobil Elektronik Denetleme Sistemi yerleştirildi. Karanlıkta da kimlik saptamasına olanak sağlayan sistem, üzerindeki 360 derece dönebilen yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde GBT sorgusu yapabiliyor. Olağandışı hareket algılama teknolojisine sahip sistemle çevredeki görüntüler araç içindeki bilgisayardan izlenebilecek ve bu da şüpheli hareketlerin kontrolüne olanak sağlayacak. Ziyaretçi girişlerinin yapıldığı Dikmen Kapısı’na kapalı devre güvenlik sistemiyle entegre çalışacak yapay zekaya sahip yüz tanıma sistemi de kuruluyor. Sistemle 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip kamera sayesinde yüz taraması yapılabilecek. Meclis personelinin giriş kartlarını otomatik okuyabilen sistem, TBMM’ye girişlerde kimlik tespiti yaparak personeli “Hoş geldiniz” mesajıyla karşılayacak. Test aşamasındaki sistemle TBMM Ana Bina ve çevresine kurulan turnikelerin kullanımının daha ergonomik hale getirilmesi, giriş ve çıkışların kimlik tespiti açısından kontrol altında tutulması amaçlanıyor. 

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