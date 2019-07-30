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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN / ANKARA
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis TV taşınıyor

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Meclis TV taşınıyor

TBMM’de her yaz döneminde olduğu gibi bazı yenilenme ve tadilat çalışmalarına başlanıyor. Yıllardan beri Meclis Başkanı ofisinin alt katında hizmet veren Meclis TV’ye yeni yer bulundu. Küçük olan çalışma mekânının genişletilmesi olarak aktarılan bu düzenlemede ‘telekulak endişesinin’ etkisi de olduğu öğrenildi.

25 YIL SONRA

1994 yılında kurulan ve 2006’da yapılan düzenlemeyle statüsü değişen TBMM TV, kurulduğu günden beri Meclis Başkanı’nın makamının altında bulunan bodrum katta hizmet veriyor. Televizyon hizmetlerinin ve çalışanların artması üzerine mekân açısından sorun yaşandığı yıllardan beri dile getiriliyordu. TBMM TV’nin 25 yıl sonra bulunduğu kattan Meclis kampusundaki uzak noktaya taşınmasının birden fazla nedeni olduğu belirtiliyor.

TELEKULAK İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, nedenlerden biri istihbarat birimlerinin, televizyon yayın cihazlarının hem alıcı hem de verici olarak kullanılabileceğine dair TBMM Başkanlığı’na bilgi vermesi oldu. Bu durumda TBMM Başkanı’nın temas ve özel görüşmelerinin, bu kadar yakın mekândaki teknik olanaklarla dinlenebileceğine ilişkin endişenin dile getirildiği biliniyor.

DANIŞMANLARA YER

TBMM Başkanlık katındaki oda sorununun da bu değişiklik talebini hızlandırdığı belirtiliyor. Başkanın yeni danışmanlarına TBMM TV’den boşalan alt katta odalar yapılacağı ve başkana yakın noktada çalışmalarının sağlanacağı ifade edildi. TBMM Başkanlığı TBMM TV’yi ‘tabur’ olarak adlandırılan ek hizmet binasına taşırken bütçeye konulan ödenekle tüm teknik donanımının da yenileneceği öğrenildi. Bu yenileme çalışmaları çerçevesinde TBMM Genel Kurul’unda otomatik çekim yapan kamera sisteminin de dahil olduğu, yaz tatilinde tüm kameraların yenisiyle değiştirileceği belirtildi. 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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