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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Meclis Tıbbi Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu: 698’in 83’ü zehirli

Meclis Tıbbi Aromatik Bitkileri (TAB) Araştırma Komisyonu, son dönemde ıspanakla karıştığı için zehirlenme olaylarıyla gündeme gelen ‘zehirli bitkiler’in listesinin yer aldığı bir rapor hazırladı.

Meclis Tıbbi Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu: 698’in 83’ü zehirli
Kurtboğan
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Raporda kullanımı kurala bağlanan 698 bitki türünden 83’ünün zehirli olduğu belirtildi. Bu bitkilerden 73’ü ‘negatif’, 542’si de ‘pozitif’ olarak sınıflandırıldı. Bakanlığın listesinde pozitif (P) olarak yer alan bitkiler veya bitki kısımlarının kullanımına belirli şartlarla birlikte izin verilirken, negatif (N) olanların kullanımına izin verilmediği ifade edildi. Listede, Anadolu’da yaygın olan güzelavratotu, kurtboğan, balıkotu, sığırdili, şeytanşalgamı, yabankabağı, Cezayir menekşesi, Ebu Cehil karpuzu, müge, baldıran, mahmude, köpekdili, erkek eğreltiotu, eşekhıyarı, şeytançamı, zakkum, itüzümü ve köpekmemesi gibi türler tek tek sayıldı.

Meclis Tıbbi Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu: 698’in 83’ü zehirli

AKTARLARA YAPTIRIM

Komisyon raporunda, TAB sektörünün geliştirilmesi amacıyla bazı öneriler de sunuldu. Raporda, “Aktarlarda satışa sunulan TAB’larda doğru bitkinin, doğru kısmının, doğru koşullarda toplanması, kurutulması ve paketlenmesini sağlamak amacıyla aktarlar için yeterlilik koşulu getirilmeli. Aktarlık sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, faaliyeti devam eden aktarlar ile yeni açılacak aktarların yeterliliklerinin ayrı ayrı tanımlanması ve yapılan düzenlemelere aykırı fiillere caydırıcı müeyyidelerin oluşturulması sağlanmalı” denildi.

Meclis Tıbbi Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu: 698’in 83’ü zehirli

‘ECZANELERDE SATILSIN’

Raporda ayrıca, “Mevzuatta kabul gören ilgili farmakopelerde yer alan bitkisel ilaçların tek veya karışımları halinde ambalajları üzerinde endikasyonlarının belirtilerek sadece eczanelerde satılmasının, hekimler tarafından reçete edilmesinin, majistral reçete olarak eczacı tarafından hazırlanmasının ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geri ödemeye tabi tutulmasının sektörün gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meclis Tıbbi Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu: 698’in 83’ü zehirli

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