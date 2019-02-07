Meclis ‘hal’i
Sebze meyvedeki pahalılık Meclis’e de yansıdı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürere, manavdan aldığı sebzelerle basın toplantısı düzenledi.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da Genel Kurul’da ekonomik krizle ilgili konuşurken kürsüye poşet içinde getirdiği kuru soğan, biber, patlıcanla çıktı. Barut, “Patlıcanın bir yemeği vardır bilirsiniz, karnıyarık yemeği. İşte bu patlıcan artık vatandaşın karnını yarıyor” dedi. Daha sonra kuru soğanı da gösteren Barut, “Vatandaş bu kuru soğana muhtaç olmuş, haberiniz var mı” diyerek konuşmasını bitirdi. Barut sebzeleri, kürsüden ayrıldığı sırada kendisine laf atan AK Parti milletvekillerinin oturduğu sıraya bıraktı. Bunun üzerine salonda iki parti milletvekilleri arasında kısa süreli sözlü tartışma oldu.
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