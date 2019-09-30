Meclis açılıyor... Revizyon yılı
19 Temmuz’da tatile giren parlamento, 27’nci yasama döneminin üçüncü yasama yılına yarın başlayacak. Başkanlık sisteminde üçüncü yasama yılına girilmesine karşın, 2018 genel seçiminden sonra ilk yasama yılı bir ay sürmüş, ikinci yasama yılı ise tekrarlanan yerel seçimlerle kesintiye uğramıştı. Partiler, kesintisiz olması beklenen bu yasama yılını tam zamanlı kullanmayı hedefliyor. Yarın ilk tören Meclis’teki Atatürk Anıtı’nda yapılacak.
Meclis Genel Kurulu da saat 15.00’te toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a seslenecek. Erdoğan’ın, yeni döneme ilişkin mesajlarının yanı sıra, BM Genel Kurulu için gittiği ABD’deki temaslarının yansımaları ve en yakın sıcak gündem olan kuzey Suriye’deki operasyonlarla ilgili değerlendirme yapması bekleniyor. Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek.
PARTİLER KAMPTA
Yasama yılının ilk haftasında AK Parti ve CHP grupları kampa girecek. Bu nedenle Genel Kurul’un ilk hafta gündemi uluslararası sözleşmelerle düşük yoğunlukta geçecek. AK Parti milletvekilleri Kızılcahamam’da, CHP milletvekilleri de Abant’ta parti yöneticileriyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin hazırlık yapacak. AK Parti’nin yeni sistemle ilgili ‘revizyon-bakım’ olarak değerlendirilen gözden geçirme planlarını, CHP’nin de yeniden düzenlenmiş şekilde parlamenter sisteme dönüş adımlarını kampta görüşmesi bekleniyor. İktidar ve ana muhalefet partilerinin yeni yasama yılına dönük planları, ittifakları yeniden şekillendirme olasılığını da beraberinde getirebilecek. Yeni sisteme uyumdan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla TBMM İçtüzüğü’nün de yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. AK Parti yönetiminin bu yasama yılında parlamentonun etkinliğini arttırmayı da amaçlayan yeni değişiklikler için muhalefetle uzlaşma araması bekleniyor. Ayrıca Meclis Başkanlığı, TBMM çalışanlarının özlük haklarını da ilgilendiren yeni bir teşkilat yasası üzerinde çalışıyor.
ÖNCELİKLİ TEKLİFLER
Kamp çalışmalarının ardından Meclis’in öncelikli gündemini yargı reformu teklifi ile Gümrük Yasası’nda değişiklik teklifi oluşturuyor. Yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklif, AK Parti yönetimince CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarına iletilmişti. Teklifin bu hafta son halini alması ve Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Bu teklifle 15 yasada değişiklik yapılması öngörülüyor. Yargı Reformu Strateji Belgesinde bir paket halinde yer alan düzenlemeler gelecek aylarda yeni tekliflerle Meclis gündemine gelecek. İkinci yargı teklifinde infaz süreleriyle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı belirtildi.
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