MEB sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular ocak ayında tamamlanacak. Aylardır başvuruları bekleyen adaylarda 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları hakkında detaylar.

MEB'in takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 10 Ocak 2020'de sona erecek.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak



20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda ‘https://ilkatama.meb.gov.tr’ internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

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KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.