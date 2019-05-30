MEB il içi atama ve yer değiştirme sonuçları için duyurular yapıldı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan öğretmenlerin başvurduğu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları, 29 Mayıs tarihinin son açıklama tarihi olması dolayısıyla birçok öğretmenin gündeminde yer alıyor. Peki, MEB il içi atama ve yer değiştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanan il içi tayin, atama ve yer değiştirme sonuçları, internet üzerinden yayımlanan liste üzerinden kolayca görüntülenebilecek. Peki, MEB il içi atama ve yer değiştirme sonuçları nasıl görüntülenir? İşte, il içi yer değiştirme ve atama sonuçlarını açıklayan iller hakkında bazı bilgiler
YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞI İLLER
Yer değiştirme ve atama sonuçlarının açıklandığı illeri, aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Başvuruda bulunduğunuz il plaka koduna göre sonucunuzu kolayca bulabilirsiniz.
01 Adana tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
02 Adıyaman tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
03 Afyon tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
04 Ağrı tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
05 Amasya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
06 Ankara tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
07 Antalya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
08 Artvin tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
09 Aydın tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
10 Balıkesir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
11 Bilecik tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
12 Bingöl tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
13 Bitlis tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
14 Bolu tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
15 Burdur tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
16 Bursa tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
17 Çanakkale tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
18 Çankırı tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
19 Çorum tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
20 Denizli tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
21 Diyarbakır tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
22 Edirne tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
23 Elazığ tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
24 Erzincan tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
25 Erzurum tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
26 Eskişehir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
27 Gaziantep tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
28 Giresun tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
29 Gümüşhane tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
30 Hakkari tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
31 Hatay tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
32 Isparta tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
33 Mersin tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
34 İstanbul tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
35 İzmir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
36 Kars tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
37 Kastamonu tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
38 Kayseri tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
39 Kırklareli tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
40 Kırşehir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
41 Kocaeli tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
42 Konya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
43 Kütahya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
44 Malatya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
45 Manisa tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
46 K.Maraş tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
47 Mardin tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
48 Muğla tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
49 Muş tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
50 Nevşehir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
51 Niğde tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
52 Ordu tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
53 Rize tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
54 Sakarya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
55 Samsun tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
56 Siirt tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
57 Sinop tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
58 Sivas tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
59 Tekirdağ tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
60 Tokat tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
61 Trabzon tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
62 Tunceli tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
63 Şanlıurfa tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
64 Uşak tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
65 Van tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
66 Yozgat tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
67 Zonguldak tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
68 Aksaray tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
69 Bayburt tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
70 Karaman tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
71 Kırıkkale tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
72 Batman tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
73 Şırnak tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
74 Bartın tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
75 Ardahan tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
76 Iğdır tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
77 Yalova tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
78 Karabük tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
79 Kilis tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
80 Osmaniye tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
81 Düzce tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
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