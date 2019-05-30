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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

MEB il içi atama ve yer değiştirme sonuçları için duyurular yapıldı!

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MEB il içi atama ve yer değiştirme sonuçları için duyurular yapıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan öğretmenlerin başvurduğu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları, 29 Mayıs tarihinin son açıklama tarihi olması dolayısıyla birçok öğretmenin gündeminde yer alıyor. Peki, MEB il içi atama ve yer değiştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanan il içi tayin, atama ve yer değiştirme sonuçları, internet üzerinden yayımlanan liste üzerinden kolayca görüntülenebilecek. Peki, MEB il içi atama ve yer değiştirme sonuçları nasıl görüntülenir? İşte, il içi yer değiştirme ve atama sonuçlarını açıklayan iller hakkında bazı bilgiler

YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞI İLLER

Yer değiştirme ve atama sonuçlarının açıklandığı illeri, aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Başvuruda bulunduğunuz il plaka koduna göre sonucunuzu kolayca bulabilirsiniz.

01    Adana tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
02    Adıyaman tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
03    Afyon tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
04    Ağrı tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
05    Amasya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
06    Ankara tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
07    Antalya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız  
08    Artvin tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
09    Aydın tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
10    Balıkesir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
11    Bilecik tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
12    Bingöl tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
13    Bitlis tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
14    Bolu tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
15    Burdur tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
16    Bursa tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
17    Çanakkale tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
18    Çankırı tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
19    Çorum tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
20    Denizli tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
21    Diyarbakır tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız  
22    Edirne tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
23    Elazığ tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
24    Erzincan tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
25    Erzurum tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
26    Eskişehir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
27    Gaziantep tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
28    Giresun tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
29    Gümüşhane tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
30    Hakkari tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
31    Hatay tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
32    Isparta tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
33    Mersin tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
34    İstanbul tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
35    İzmir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız  
36    Kars tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
37    Kastamonu tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
38    Kayseri tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
39    Kırklareli tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
40    Kırşehir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
41    Kocaeli  tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
42    Konya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
43    Kütahya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız  
44    Malatya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
45    Manisa tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
46    K.Maraş tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
47    Mardin tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
48    Muğla tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
49    Muş tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
50    Nevşehir tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
51    Niğde tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
52    Ordu tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
53    Rize tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
54    Sakarya tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
55    Samsun tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
56    Siirt tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
57    Sinop tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
58    Sivas tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
59    Tekirdağ tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
60    Tokat tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
61    Trabzon tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
62    Tunceli tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
63    Şanlıurfa tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
64    Uşak tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
65    Van tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
66    Yozgat tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
67    Zonguldak tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
68    Aksaray tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
69    Bayburt tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
70    Karaman tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
71    Kırıkkale tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
72    Batman tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız   
73    Şırnak tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
74    Bartın tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
75    Ardahan tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
76    Iğdır tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
77    Yalova tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
78    Karabük tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız 
79    Kilis tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
80    Osmaniye tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız
81    Düzce tayin ve il içi yer değiştirme atama sonuç ekranı için tıklayınız

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