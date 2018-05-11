Mavi saçlı neşeli çocuklarını kaybettiler... Satanist cinayeti mi?

Aralık ayında İzmir’de boğazı kılıçla kesilerek vahşice katledilen ve satanist bir cinayete kurban gittiği iddia edilen Ege Üniversitesi Sanat tarihi bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü’nün (21) ailesi, salı günü görülecek davası önce ailesi Hürriyet’e konuştu.



KATİLİN FOTOĞRAFIYLA BURUN BURUNA

Bursa’daki Tütüncü ailesi, kızlarının ölümünü yakın akrabalarının cinayet haberini televizyonda görmesiyle öğrenmiş. Zülal’in teyzesi Yüksel Doğan o günü şu sözlerle anlatıyor: “Cinayet sabah saatlerinde işlenmiş. Katil sabah 6 civarı polisi arayarak suçunu itiraf etmiş. Olaydan saatler sonra, öğle haberlerinde eşim Zülal’in adını televizyonda görüp kardeşimi ve beni aradı. Önce inanmak istemedik çünkü yetkili hiç kimse ulaşmadı.” Doğan bu duruma tepkili: “Bize aynı gün Bornova’da üç tane cinayet işlendiğini, bize haber verilemediğini söylediler. Öte yandan katilin ablası, hemen olay sabahı aranmış ve onun ailesine gerekli bilgi verilmiş. Onları aramayı kimse unutmamış!”



Katil zanlısı Günhan Ö. ifadesinde, Zülal’la cinayetten birkaç saat önce bir kafede tanıştıklarını, ikilinin bir geçmişi olmadığını iddia etti. Ancak Zülal’ın ailesine teslim edilen eşyalar arasında zanlının bir fotoğrafı da yer alıyor. Anne Bedriye Tütüncü polisin başlangıçta bunu tespit edemediğini söylüyor: “Bursa’ya döndükten sonra Zülal’in cüzdanını açtım. Öğrenci ve otobüs kartlarından sonra bir anda katilin fotoğrafıyla burun buruna geldim. Bu durumu bildirdiğimizde öğrendim ki bu kayıt altına bile alınmamış, kimsenin fotoğraftan haberi yok. Tutanağa da geçilmemiş.”







Tütüncü ailesi, yurtdışında geçen yaklaşık 4 yıllık uzun bir tedavi sürecinden sonra Zülal’e kavuşmuş. Sadece 8 aylıkken doğan, ailenin tek çocuğu Zülal, mavi saçları ve neşesiyle hem arkadaşları arasında hem de ailesinde hep ‘maskot’ olarak anılmış. Zülal ölümünden 10 gün önce Bursa’daki ailesini ziyaret etmiş. Annesi o günden sonra odasına hiç dokunmamış. Odası tarihi romanlar ve tarih kitaplarıyla dolu. Yatağının başındaki dev dünya haritasını da özenle işlemiş. Sadece gitmek istediği ülkeleri değil, şehirleri işaretlemiş, oralarda neler yapacağını not etmiş.



SATANİST CİNAYETİ Mİ?

Tütüncü ailesinin avukatı Esra Akdarıcı, kendilerini uzun bir sürecin beklediğini söyledi. Katil Günhan Ö.’nün ailesinin İzmir Barosu’nun atadığı avukat dışında başka hukukçularla anlaştığını ve cezai indirim için mahkemeye çıkacaklarını belirten Akdarıcı, ağırlaştırılmış müebbet için mahkemede olacaklarını söylerken, cinayetin şeklinin bir ritüel olduğuna inandıklarını belirtti: “Zülal, 1.50 boyunda, katil oldukça uzun boylu biri. Katil, ifadelerinden birinde kavga ettiklerini ve sonucunda Zülal’i öldürdüğünü söylüyor. Eline geçen herhangi bir cisimle ya da fiziki kuvvetini uygulayarak Zülal’e zarar verebilirdi. Eline geçirdiği bir bıçağı bile kullanabilirdi. Fakat o 60 santimetrelik bir kılıçla, genç kadının boğazını keserek cinayeti işledi.”





Zülal 6 yaşındayken babasıyla çektirdiği bu fotoğraf hâlâ odasında duruyor. Baba İsmail Tütüncü’nün kızıyla yaşadığı mutlu günler ise artık sadece fotoğraflarda. Baba Tütüncü, yaşadıkları karşısında suskun fakat yaşlı gözleri hissettiklerini anlatmaya yetiyor.