MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım

6 kişi kalan MasterChef yarışmacıları, 64. bölümde haftanın ilk eleme heyecanını yaşadı. İlgi gören yarışmada 45 dakika süren oyun sonrası dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme oyununda bıldırcın dolması yaptı. Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan şefler, tadım sonrası en kötü yemeği yaparak eleme potasına giren ismi açıkladı. İşte, 10 Aralık MasterChef'te haftanın ilk eleme potasına giren ismi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Büyük final için heyecan artarken, son 6'ya kalan Güzide, Rıfat, Ekin, Batuhan, Cemre ve Alican dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadelet etti. Şeflerin talimatıyla yaratıcı yemek yapan yarışmacılar 45 dakika mutfakta zorlu anlar yaşadı.

Şeflerin yemeklerin tadına bakması sonrası en iyi tabağı yaparak dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları eleme oyununda bıldırcın dolması yaptı. Süre sonunda şefler bir kez daha yemeklerin tadına baktı. Bu hafta en güzel bıldırcın dolması yaparak birinci olan isim Alican oldu. Eleme heyecanı Güzide Rıfat arasında bir kez daha yaşandı.

Gecenin sonunda en kötü yemeği yaparak haftanın ilk eleme adayı olan ismi Rıfat oldu.

Diğer adaylarında ilerleyen bölümlerde belli olmasıyla MasterChef'te haftanın elemesi cuma akşamı gerçekleşecek.