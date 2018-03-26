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    Maslak'ta metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)
    26.03.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maslak'ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’nda 27 Şubat’ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

    Olay, 27 Şubat’ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, oluşan boşluğa düşerek yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

    Maslakta metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kameradaSIKIŞMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

    Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü görülürken, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik’in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.

    Maslakta metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kameradaBİR SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından Erik’i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

    Maslakta metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada

    Maslakta metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada

    Etiketler: Maslak , yürüyen merdiven , Maslak metrosu , Ayazağa Metro İstasyonu , gündem
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