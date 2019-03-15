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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.03.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

‘Maskeli Beşler’ tutuklandı

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‘Maskeli Beşler’ tutuklandı

Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da girdikleri çok sayıda evden elektronik, ziynet eşyası ve 100 bin TL değerinde bir otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ‘Maskeli Beşler’ isimli çetenin 4 üyesi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri bir evden 5 bin TL değerinde 2 adet cep telefonu çalan şahıslar, aynı gün Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’ndeki bir evden 120 TL değerinde para, elektronik eşya ve yaklaşık 100 bin TL değerinde bir otomobil çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrası takip başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda "Maskeli Beşler" adlı çetenin 5 üyesi gözaltına alındı.

‘Maskeli Beşler’ tutuklandı

Şahıslardan H.C., Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilirken M.C., B.K., E.Ü. ve E.Y. isimli şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.C., B.K., E.Ü. ve E.Y.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, H.C. ise adliyedeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

‘Maskeli Beşler’ tutuklandı

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