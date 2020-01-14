Maşallah nasıl yazılır? TDK'ya göre maşallah mı Maaşallah mı?

Toplumda sıklıkla kullanılan; Nazar değmesin ve çok beğenilen manalarına gelen maşallah kelimesinin, işte doğru yazımının cevabı!

Maşallah Nasıl Yazılır?

Kelimenin 2 ''a'' varmış gibi telaffuz edilmesinden dolayı yanlış bilinen maaşallah kelimesi hiç bir kaynakta da bulunmamasıyla yanlış olduğu söylenebilmektedir. Kelimenin doğru kullanımıysa ''Maşallah'' olarak bulunmaktadır. Kelimenin okunuşu itibari ile yanlış tanımlanmasındaki sebepse ''māşā'e'' olan Arapça kökün ince ''a'' ile yer aldığının sanılmasından kaynaklıdır.

TDK'ya Göre Maşallah Mı, Maaşallah Mı?

TDK Sözlüğünde kelimelere ilişkin aramada yalnızca Maşallah kelimesi çıkmaktadır. Bu sebeple TDK'ya göreyse doğru kullanım ''Maşallah'' kelimesi olacaktır. Bununla beraber ''Maaşallah'' kelimesinin de yazım yanlışı içerdiği belirtilebilir. TDK Sözlüğünde ayriyeten maşallah kelimesine dair hem ünlem hem de isim olarak yer alabileceği görülmektedir. İsim olarak kullanılan örnekte ise şu cümleye yer verilmiştir.

''(ma:şallah) Nazar değmemesi için çocukların üzerine takılan veya çeşitli araç, bina vb. yerlere asılan, üstünde `maşallah` yazılı nazarlık.''

Sözlükte yer alan Necip Fazıl Kısakürek'in sözüyse;

''Maşallah! Ne güzel, ne civan kişiler!''

cümlesi beğenme duygusu belirten söz niteliğinde yer almaktadır. Bu cümledeyse Necip Fazıl Kısakürek'in ünlem niteliğine sahip olan maşallah kelimesini kullandığı yer almaktadır.