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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
03.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Marmaris'te bir günde 6 ton çöp topladı

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Marmaris'te bir günde 6 ton çöp topladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 8'i tırmanış ve iniş eğitimi almış toplam 23 belediye personeli; karayolları kenarları, seyir tepeleri ve uçurumlarda, bir günde 6 ton çöp topladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tırmanış ve iniş eğitimi almış, kendilerine 'doğanın komandoları' adını veren 8 gönüllü ile 15 personel, temzilik çalışması yaptı. Karayolları kenarları, seyir tepeleri ile 30 metrelik uçurumda yapılan temizlik sırasında 'Dağ komandoları', bellerine bağladıkları halatla uçurum ve dağ eteklerine inerek, çoğunluğu plastik ve cam şişe, teneke, mutfak ve banyo malzemesi, bebek bezi, kâğıt mendil, iç çamaşırı gibi çeşitli atıkları topladı. Uçuruma atılan koltuk takımı da vinç yardımıyla çıkarıldı.

15 kişilik temizlik ekipleri ise Marmaris- Muğla Karayolu Radar Mevkisi ve Marmaris-Datça Karayolu Armutalan Seyir Tepesi çevresindeki 8 kilometrelik alanda çöp topladı.

İzmarit atılması sonucu yangına neden olabilecek kurumuş otlar, çim biçme makinesiyle temizlendi. Ekipler bir günlük çalışmada yaklaşık 6 ton çöp topladı. Çöpler, imha edilmek ve ayrıştırılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Atık Tesisi'ne götürüldü. Marmaris manzaralı 4 seyir tepesindeki parçalanmış, uçuruma atılmış, zarar verilmiş çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutuları ise yenileri ile değiştirildi.

'DOĞAYA SAYGI GÖSTERİN'

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Vatandaşlar, çevrelerinde çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen her şeyi doğaya atıyorlar. Çevreyi temizlemekten gocunmayız. Aksine çevremizi korumak gibi asli görevimizi yapmaktan gurur duyuyoruz. Ormanlarımız ve sahillerimiz duyarsız insanların attıkları çöpler nedeniyle büyük tehlike altında. Bizlerin yaptığı periyodik temizlikler bir nebze olsun faydalı oluyor. Doğa katliamının önüne geçmek için herkesin duyarlı olması gerekiyor. Özelikle yaban hayatı ciddi tehlikede. Bizlerin görmediği alanlara atılan cam şişelerin kırıkları, petler, mendiller ve bebek bezleri yabani hayvanlara büyük zarar veriyor. Temizlik, kirletmemekle başlar. Lütfen herkesin doğaya saygı ve sevgi duymasını rica ediyorum" dedi.

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