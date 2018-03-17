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    Marmara'dan çıkan dev fener balığı şaşırttı!

    İSTANBUL (İHA)
    17.03.2018 - 09:20 | Son Güncelleme:

    Marmara Denizi açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 2 adet dev fener balığı, görenleri hem şaşırttı hem korkuttu.

    Marmara Denizi Adalar Yalova açıklarında önceki gün avlanan balıkçıların ağına 2 adet dev fener balığı takıldı. Her biri normalinden 20 kat daha büyük olan ve ağırlıkları toplamda 40 kilogramdan fazla olan 2 balık, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Lezzetli eti ile de bilinen balık, Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesine getirildi. Bir süre sergilenen dev 2 balığın, etinin müşterilere ikram edileceği, omurgası ve kafasının da mumyalanıp sergileneceği öğrenildi.

    Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Denizlerin prensesi, dıştan baktığınızda çok korkutucu ürpertici ama inceleyip baktığınız da çok narin, çok hassas eti de çok lezzetli bir balık. Fener balıklarının normal boyundan daha büyüklükte devasa 2 adet yakalandı. İnsanların, müşterilerimizin çok dikkatini çekiyor. Devasa büyük dişleri ve yapılarından dolayı. 2 gün sergiledikten sonra etini müşterilerimize ikram edeceğiz, omurgası ve kafası da çok değişik yapıda Türkiye Deniz Canlıları Müzesine armağan edeceğiz inşallah" dedi.

    Marmaradan çıkan dev fener balığı şaşırttı

    İLGİNÇ AVLANMA TEKNİĞİ

    Fener balığının çoğu insan tarafından bilinmeyen bir özelliğini de anlatan Balcı, "Bunun gövdesi çok büyük kanat açıları ise çok küçük. Denizlerde hızlı değil. Bunun kanatları da el biçimindedir. Kendisini kuma veya yosunların içerisine gömer. Adını aldığı feneri de buradadır bu böyle fener gibi parlar. Parlayan et şeklinde olan fenerini balıklar yemeye gelince hemen ağzını açar ve o balığı da yutar. Bunun avlanma şeklide budur. Bazı balıklar vardır 150 kilometre hızla yüzer. Bu da 10 kilometre 5 kilometre hızla yüzüyor. Bu balık 21 kilo ağırlığında normal boyutunun 11-12 katı büyüklüğünde" diye konuştu.

    Etiketler: marmara , fener balığı , beylikdüzü , gündem
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