Marmara'da sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak öngörülürken sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.